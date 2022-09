Royaume-Uni : Voici à quoi ressemblera Charles sur les pièces de monnaie

Les pièces de 5 livres et 50 pence doivent entrer en circulation «dans les prochains mois».

Ce portrait apparaîtra sur deux pièces au sein d’une série spéciale célébrant la vie de la reine Elizabeth II: une de 5 livres sterling et une autre de 50 pence. Elles entreront en circulation «dans les prochains mois», probablement autour du mois de décembre, précise Royal Mint dans un communiqué.

Le portrait officiel qui décorera les futures pièces à l’effigie de Charles III, œuvre du sculpteur Martin Jennings, a été conçu à partir d’une photo, et approuvé par le roi. «C’est l’œuvre de plus petite taille que j’ai jamais créée», commente-t-il, se disant touché «par le fait qu’elle sera vue et tenue par tant de gens».