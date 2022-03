Chantier au Luxembourg : Voici à quoi ressemblera la passerelle sur l'A3

ZOUFFTGEN - Alors que le chantier de l'élargissement de l'A3, la plus fréquentée du pays, a débuté mi-janvier, la suite de ce grand projet de cinq ans se précise.

Alors que le chantier de l'élargissement à deux fois trois voies de l'autoroute A3, la plus fréquentée du pays, a débuté mi-janvier par des déboisements, la suite de ce grand projet de cinq ans se précise. Si la date reste à définir, les travaux de création d'une passerelle à gibier au niveau de la frontière française à Zoufftgen devraient démarrer au printemps 2022.

«Pendant tout le chantier, deux voies (dans les deux directions) resteront accessibles au trafic, sauf lors de barrages ponctuels», précisent les Ponts et Chaussées. Afin de limiter l’impact sur le trafic, ces barrages seront concertés en amont avec les CFL, qui y effectuent aussi des travaux. La vitesse maximale autorisée est de 70 km/h pendant toute la durée du chantier.

Après cette phase de déboisement, les travaux proprement dits démarreront après la mi-février avec cette fois un impact à prévoir sur la circulation. L’élargissement se fera en cinq phases. En commençant par les tronçons situés entre l’aire de Berchem et la Croix de Gasperich (lot A) et entre la Croix de Bettembourg et la frontière française (lot E).