Cyclisme sur route : Voici à quoi ressemblera le peloton en 2020

Le Tour Down Under, qui débute mardi en Australie, donnera le coup d’envoi du World Tour. Voici à quoi ressemblent les nouveaux maillots des équipes de l’élite du cyclisme.

C’est traditionnellement en Australie que se déroule la première épreuve du World Tour, la première division du cyclisme. Le Tour Down Under débute mardi, à Tanunda, pour six jours de course sur l’île-continent. Cette première course réunissant toutes les équipes de l’élite sera l’occasion de voir en compétition les nouvelles tenues, présentées ces dernières semaines, sur les réseaux sociaux.