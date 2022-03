Sur mobile : Voici à quoi ressembleront les futurs emojis

Le site Emojipedia a publié un aperçu des 69 émoticônes qui devraient faire leur apparition sur les claviers numériques des smartphones à la mi-juin.

La liste des emojis, qui peuplent déjà abondamment les claviers numériques des appareils mobiles et sont devenus incontournables dans les conversations de messagerie instantanée, va encore s'allonger. Le consortium Unicode, organisation à but non lucratif chargée de réguler ces caractères universels, a dévoilé les propositions d'ajout au standard Unicode, qui sera mis à jour vers la version 10 et qui introduira la liste Emoji 5.0.