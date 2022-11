Projet à Luxembourg : Voici ce que vous verrez en premier en sortant de la gare

C'est l'un des premiers bâtiments que vous verrez bientôt en sortant de la gare de la capitale. Alors que la démolition de l'ancien hôtel international, créé en 1904, est en cours et doit s'achever, selon nos informations, d'ici la fin 2023, le futur immeuble qui le remplacera au 20-22 place de la Gare, se dévoile peu à peu. IPG (Immobilière place de Gare S.a.r.l.) qui mène ce projet a indiqué ce jeudi à L'essentiel que le rez-de-chaussée sera consacré à la vente au détail, les étages 1 à 6 à des bureaux et les étages 7 et 8 à des appartements de long séjour.