People : Voici celui qui a été élu homme le plus sexy du monde

L’acteur, interprète de «Captain America», a été sacré par le magazine People et succède à Paul Rudd.

«L’Univers a parlé», est-il écrit sur la couverture du dernier numéro en date de «People». Chris Evans a été désigné homme vivant le plus sexy du monde par la rédaction du magazine américain. La nouvelle a été annoncée lundi dans le «Late Show with Stephen Colbert». L’acteur, qui cherche l’amour, succède à Paul Rudd, sacré en 2021.

Chris, lui, a encore un peu de mal à se faire à son nouveau statut et trouve difficile de parler de son côté sexy. Il réalise surtout que ses amis vont certainement se moquer de son titre d’homme vivant le plus sexy. «Je crois qu’ils sont prêts à me harceler», a-t-il plaisanté.