Voici comment économiser 1300 euros en 2023

1300 feuros par an

Évidemment, c’est sur TikTok que ça se passe. Cette astuce consiste à mettre de l’argent de côté pendant chacune des 52 semaines de l’année. Il suffit d’épargner la somme correspondant au numéro de la semaine: 1 euro pendant la première semaine, 2 euros pendant la deuxième et ainsi de suite… En appliquant cette méthode, il est donc possible d’économiser 1378 euros en une année.

Diverses manières d’appliquer cette astuce

S’il vous paraît compliqué de mettre de côté les plus grosses sommes en décembre, il est tout à fait possible de commencer à l’envers: 52 euros la première semaine de janvier, puis de diminuer chaque semaine le montant. Dans le désordre, ça marche également: certains internautes ont expliqué mettre 52 petits bouts de papier numérotés dans un récipient et en tirer un au hasard chaque dimanche.