Guerre en Ukraine : Voici comment Joe Biden déclencherait une frappe nucléaire

Chaque fois que Joe Biden se déplace, un militaire chargé de cette lourde mallette en cuir noir le suit, en hélicoptère, en avion, en voiture, jusque dans l'ascenseur. Avec l'avion Air Force One et «The Beast», la Cadillac blindée du président des États-Unis, cette mallette est l'attribut par excellence du pouvoir présidentiel.

Depuis sa première apparition pendant la présidence de John Fitzgerald Kennedy, le «football» a sillonné les États-Unis et le monde - passant même par la Place Rouge, lors de la rencontre en 1988 entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev. Le contenu de la valisette d'une vingtaine de kilos, renforcée d'acier, est confidentiel. Mais, à la lecture de divers témoignages et articles de presse, une chose est sûre: elle ne contient pas de gros bouton rouge, plutôt des codes ainsi que des listes de cibles et de stratégies.