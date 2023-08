Voici comment randonner avec style

On peut faire de la randonnée en étant à la mode, comme l’influenceuse lucernoise Michelle Krüsi. INSTAGRAM/THEFASHIONFRACTION

Que ce soit au printemps, en automne ou en été, la randonnée se pratique toute l’année. Cette activité est non seulement plaisante, mais est également bénéfique pour la santé. Nous allons vous montrer comment rester stylé(e) lors de votre prochaine escapade dans la nature.

Faites-vous souvent de la randonnée? Dès que j’ai du temps libre. De temps à autre Rarement Jamais

Les ensembles

Une tenue ton sur ton confère instantanément un look sympa. Celle-ci peut parfaitement être dans des couleurs criardes, qui sont non seulement tendance, mais permettent par la même occasion à vos compagnons d’aventure de ne pas vous perdre de vue. On peut aussi miser sur le color-blocking en combinant des couleurs inattendues, comme Aniyah Morinia. L’influenceuse américaine prouve que l’association du jaune moutarde et du rose est canon. Le sac banane apporte la touche finale à ce look.

La banane ne doit pas forcément être en nylon, elle peut être en cuir. L’influenceuse lucernoise Michèle Krüsi, alias The Fashion Fraction, mise sur un modèle rouge assorti à son sweat. Du côté des accessoires, des lunettes de soleil et une casquette viennent compléter le look.

Grâce au sac banane, le smartphone reste toujours à portée de main. INSTAGRAM/THEFASHIONFRACTION

Le concept de l’ensemble fonctionne évidemment aussi pour les hommes. Il suffit de porter un pantalon et une veste ou, un haut, aux couleurs ou motifs assortis pour être stylé.

Les bonnes chaussures

L’influenceur américain Andy Neal, un randonneur passionné, montre qu’il suffit d’une paire de chaussures de randonnée colorée pour personnaliser une tenue sombre.

Holly Johnson, créatrice de contenu, passe elle aussi beaucoup de temps au grand air et prouve qu’il est simple comme bonjour d’obtenir le look classique de randonneur avec une simple paire de lacets rouges.

Des accessoires pratiques et beaux

Le look classique du randonneur peut facilement être agrémenté d’accessoires tels que des lunettes de soleil (indispensables en montagne) ou des bijoux, notamment une paire de boucles d’oreilles en or.

Et les hommes ne sont pas en reste. Par exemple, pourquoi ne pas troquer la traditionnelle casquette pour un bob? La randonnée est aussi l’occasion parfaite pour le «layering», cette tendance qui consiste à superposer des vêtements. Par exemple, avec un gilet qui, en plus de rendre sa tenue stylée, tient bon chaud.

À l’aise en montagne

Pour faire de la randonnée, il vaut mieux oublier le jean et opter pour un pantalon de randonnée dans lequel on sera plus à l’aise. Il en existe avec des coupes décontractées, dans le style des pantalons parachute ou cargo.

Le pantalon décontracté n’est pas réservé aux hommes, il est aussi tendance pour les femmes, comme le montre Asa Steinars, photographe et accro d’activités en plein air.