Santé au Luxembourg : Voici comment sont suivis les patients Covid long

LUXEMBOURG - Le dispositif mis en place l’été dernier a soigné 443 personnes. Les autorités de santé assurent que le premier bilan est très positif.

Un budget de 1,2 million d’euros avait été prévu pour la première phase de six mois. L’enveloppe devait servir à «recruter du personnel, notamment des ergothérapeutes et psychologues, et à acheter du matériel de rééducation», reprend Gaston Schütz. Le financement est maintenant «assuré pour les deux années à venir», avec onze personnes de plus pour assurer le fonctionnement du programme.