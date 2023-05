Concert au Luxembourg : Voici enfin les photos du concert de Måneskin!

1 / 24 30.05 L'attente a été longue, mais elle en valait la peine pour les fans de Måneskin. Reportée l'an dernier, la tournée du groupe romain est un véritable triomphe partout en Europe. Vincent Lescaut Vincent Lescaut Dimanche soir, ils étaient plus de 6 000 à venir acclamer la formation italienne. Vincent Lescaut

Le concert de Måneskin à la Rockhal dimanche soir affichait sold out depuis des mois et les 6 000 fans n'ont pas été déçus du voyage. Un succès international impressionnant qui a catapulté le groupe dans une autre dimension et qui l'a contraint à vouloir contrôler (un peu trop?) son image. Nous n'avons pas été autorisés à publier les clichés pris par notre photographe, avant validation du manager du groupe... qui a donné son feu vert, très tard, lundi soir.

Ferveur impressionnante

L'attente a été longue, mais elle en valait la peine pour les fans de Måneskin. Reportée l'an dernier, la tournée du groupe romain est un véritable triomphe partout en Europe. Dimanche soir, ils étaient plus de 6 000 à venir acclamer la formation italienne. La ferveur était impressionnante, dès «Don't Wanna Sleep» en ouverture. En effet, on ne risquait pas non plus de s'endormir. Le glam rock de Måneskin nous était servi sur un plateau, al dente. Le rythme endiablé de «Gossip» enchaînait, et la température grimpait.

L'intensité ne baissait pas d'un ton sur «Zitti e buoni». Le titre qui a permis au groupe de remporter l'Eurovision en 2021 était évidemment repris en chœur. Car si Måneskin chante principalement en anglais sur «Rush!», quatrième album qui l'a fait passer dans une autre dimension, c'est bien en italien que le groupe chantait le plus souvent à ses débuts. À l'image de la ballade rock «Coraline» ou de la version acoustique de «Vent' Anni», délivrée sur une petite scène intimiste au fond de la salle, sur laquelle Damiano David était réapparu après une brève pause.

«Crowd surfing»

Le chanteur de Måneskin ne ménageait pas ses efforts, et s'offrait des petites sessions de «crowd surfing» (surf de foule). Les musiciens du groupe, Thomas Raggi à la guitare, Victoria De Angelis à la basse et Ethan Torchio à la batterie s'éclataient, et donnaient tout.