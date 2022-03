Tennis : Voici l'ace le plus lent de l'histoire

Le Français Maxime Cressy, 1m98, a passé un service incroyable lors du 1er tour du tournoi d’Indian Wells. Ce qui ne l'a pas empêché de s'incliner en trois sets face à l’Américain Christopher Eubanks.

Les spectateurs du tournoi d'Indian Wells ont assisté à un coup incroyable lors du premier tour entre Maxime Cressy et Christopher Eubanks. Malgré sa défaite, le Français a assuré le spectacle en claquant un ace complètement dingue.

Maxime Cressy a tout simplement boisé son coup, et envoyé un ace à… 41 km/h. La balle a été freinée par le vent et est venue mourir juste derrière le filet. Encore plus efficace que le service à la cuillère de Michael Chang! Ce coup venu de nulle part n'a pas empêché le Français de s'incliner en trois sets (7-5, 6-7, 4-6).