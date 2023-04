bien-être: Voici la durée de sport minimale pour avoir un mental d’acier

Un quart d’heure d’activité sportive quotidienne suffirait à ressentir des effets positifs sur l’humeur et la santé mentale.

Si les bienfaits du sport sur la santé mentale sont attestés, encore faut-il savoir quelle durée est nécessaire à un tel résultat. Selon une étude menée par des chercheurs du King’s College London, un quart d’heure d’activité sportive quotidienne suffirait pour ressentir des effets positifs. Commanditée par l’équipementier Asics, la recherche intitulée Asics State Of Mind Index a évalué la pratique physique de 37 000 personnes dans 16 pays du monde.

L’équipe du Dr Brendon Stubbs a notamment observé, chez les sujets qui avaient cessé le sport pendant une semaine, une hausse des pensées négatives (manque de confiance en soi, baisse d’énergie, incapacité face au stress), similaire à l’état après une mauvaise nuit. Autre aspect mis en lumière par l’étude, sur une semaine, les personnes âgées de 57 ans et plus bougent 53 minutes de plus que les 18-24 ans.