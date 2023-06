Conseils d'experts: Voici la meilleure façon de laver un jean (et ça ne va pas vous plaire)

Le lave-linge abîme le textile, selon le patron de Levi’s et un expert mode.

«Il ne faudrait pas laver un jean trop souvent, assure-t-il. Je dirais qu’un lavage en machine après une vingtaine d’utilisations est une bonne fréquence.» Une réponse qui a provoqué des réactions de surprise dans le public. «Je sais que vous trouvez ça dégoûtant, mais vous devriez choisir une autre façon de le nettoyer, sinon, à force, le matériau va s’abîmer et se détendre», avertit-il. Le Britannique âgé de 40 ans conseille de l’emballer dans un sac en plastique et de le mettre au congélateur «pour tuer les bactéries».

Le boss de Levi’s n’est pas d’accord

La congélation est une astuce inutile, estime Chip Bergh, directeur et président de Levi’s. «Cela va uniquement congeler les bactéries, pas les tuer», explique l’Américain âgé de 65 ans dans une interview accordée à CNN Business.

Concernant le lavage en machine, Chip Bergh partage l’avis de Tan France et va même plus loin: cette méthode doit être prohibée, même si elle est sporadique. «Les passionnés vous diront tous qu’il ne faut jamais le mettre en machine», ajoute-t-il. Soit, mais que faire en cas de taches? «Je les enlève, sans laver le jean pour autant. Et s’il le faut vraiment, je le nettoie à la main moi-même».