Voici la méthode pour avoir les abdos de Shakira, 46 ans

Sur scène ou sur le tapis rouge, la chanteuse Shakira, dont c’est le 46e anniversaire ajourd’hui, n’hésite pas à montrer son corps sculpté et tonique. Pour cela, elle peut compter sur Anna Kaiser, sa coach sportive depuis plus de 10 ans. Sur son compte Instagram, cette dernière a dévoilé la routine sportive de la chanteuse pour avoir des abdos en béton.

Six exercices, trois fois par semaine

Pour elle, il suffit d’introduire six exercices dans son entraînement sportif et de les répéter 3 à 4 fois dans la semaine. «Cette séance fera travailler chaque muscle de votre tronc. Elle mobilisera tout le corps, et pas seulement les abdominaux, car le corps fonctionne comme une unité, pas comme une combinaison de parties», détaille-t-elle dans le magazine «Shape».