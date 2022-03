Barroso II : Voici la nouvelle Commission européenne

Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a attribué vendredi les postes de sa nouvelle équipe.

C'est un autre sortant, le socialiste espagnol Joaquin Almunia, 61 ans, qui va prendre en charge le poste très redouté par les entreprises européennes et les gouvernements de l'UE de commissaire à la Concurrence. Chargé des Affaires économiques et monétaires dans l'équipe sortante, M. Almunia a constamment défendu une politique d'orthodoxie financière, mais a dû faire preuve de souplesse lorsque la récession a frappé. MM. Rehn et Almunia sont tous deux considérés comme des fidèles de M. Barroso. Leur nomination traduit la volonté du Portugais de s'entourer de proches aux postes clés pour son deuxième mandat, afin de s'affranchir, autant que faire se peut, de la tutelle de Paris, Berlin et Londres.