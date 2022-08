Netflix : Voici la nouvelle famille Addams

Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán et Isaac Ordonez ( de g. à dr.)

Annoncée en février 2021, la série réalisée par Tim Burton et centrée sur la fille de la famille Addams sera disponible durant l’automne 2022 sur Netflix. Le 16 août 2022, la plateforme a partagé une première photo des quatre acteurs principaux du feuilleton, dont l’héroïne sera jouée par Jenna Ortega.

Sur le cliché en noir et blanc, on peut voir Catherine Zeta-Jones (Morticia), Jenna Ortega (Mercredi), Luis Guzmán (Gomez) et Isaac Ordonez (Pugsley). Ils seront rejoints à l’écran par Christina Ricci, qui a incarné la jeune fille dans deux longs métrages.