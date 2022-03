«M6» : Voici la remplaçante d'Ophélie Meunier

La journaliste présentera son dernier numéro de «Zone interdite», le 5 mai 2019, avant de partir en congé maternité. Le nom de sa suppléante a été dévoilé.

Le site Le Plateau Télé a dévoilé le nom de celle qui remplacera la journaliste dans le magazine dès le numéro diffusé le 19 mai. Il s'agit d'une autre journaliste, Florence Trainar. Ce sera la première expérience face caméra pour cette Française qui a déjà réalisé plusieurs reportages pour «66 minutes», «Enquête exclusive» et «Enquêtes criminelles», mais aussi pour «Zone interdite», ajoute Le Plateau Télé.

Interrogé par Le Parisien , le producteur des magazines d'informations du groupe M6 a expliqué qu'il avait été séduit par la modernité, la curiosité, la rigueur et l'audace de Florence Trainar. Vincent Viguier a assuré que l'ambition de la journaliste était de «réfléchir à des sujets, d'interroger, d'enquêter et d'être sur le terrain».

En consultant le profil LinkedIn de la Française, on apprend qu'elle a obtenu un master en sciences du management en 2014 à l'Essec Business School de Paris et qu'elle a notamment travaillé pour l'ambassade de France à Singapour, pour la banque Goldman Sachs et la société de conseil McKinsey & Company, avant de rejoindre les productions Tony Comiti, en septembre 2018.