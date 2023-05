Voici l’astuce pour rester en forme même si on manque de temps

Rester en forme passe par une alimentation équilibrée et une pratique physique régulière. En effet, l’activité sportive aide à réduire le risque de maladies, comme le diabète, et à maîtriser l’anxiété et le stress. Mais, parfois, le manque de temps et d’envie n’encourage pas à se mettre au sport. Pourtant, il existe une solution rapide et efficace pour se maintenir en forme tout au long de la journée: le fitness snack.