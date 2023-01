Vacances en Suisse : Voici le budget de la famille Messi pour sa semaine au ski

Un lac privé, une piscine chauffée, un spa de 1 000 mètres carrés, une salle de cinéma et un centre de fitness dans plus de 4 500 mètres carrés habitables: quand Lionel Messi débarque avec femme et enfants à Crans-Montana, ce n’est pas pour faire dans la demi-mesure. Si les stories Instagram de la femme du footballeur, Antonella Rocuzzo, ne laissent pas de place au doute, le groupe hôtelier Ultima Collection, propriétaire de complexe, reste vague quant à révéler si l’Argentin y a bel et bien posé ses valises. «Malheureusement, je ne peux ni confirmer, ni commenter l’information», répond un porte-parole.