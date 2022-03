Classement mondial : Voici le footballeur le mieux payé au monde

L'hebdomadaire «France Football» dévoile, dans sa parution de mardi, les revenus des footballeurs, salaires, primes et gains publicitaires compris.

Les chiffres de France Football prennent en compte les salaires bruts, les primes et revenus publicitaires accumulés sur la saison 2016/2017. Pour la France, le défenseur parisien Thiago Silva est en tête avec 14,4 M EUR de revenus, devant le Monégasque Radamel Falcao (13,6 M EUR) et un autre joueur du Paris SG, Angel Di Maria (12,6 M EUR). Le PSG est bien représenté, puisque Marco Verratti (11,8 M EUR) et Edinson Cavani (10,2 M EUR) occupent les 4e et 5e places. Chez les entraîneurs, c'est le coach de Manchester United, José Mourinho, le mieux payé avec 28 millions d'euros de revenus.