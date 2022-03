Série : Voici le nouveau visage de «Grey's Anatomy»

La production a engagé Scott Speedman, tout en gardant secret le rôle qu'il aura. Le nouvel amant de Meredith?

Scott Speedman est un acteur canadien de 42 ans. Entre 1998 et 2002, il a interprété Ben Convington, dans la série «Felicity». Il a également joué au cinéma dans les volets 1 et 2 d'«Underworld», «XXX2 : The Next Level», ou encore «Je te promets». À la télévision, on a pu le voir dans les séries «Last Resort» et dernièrement «Animal Kingdom».