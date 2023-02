Football: Voici le premier but de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite

Après un peu plus de 270 minutes de disette devant le but, «CR7» a enfin fait trembler les filets saoudiens. Vendredi, le Lusitanien, qui fêtera ses 38 ans dimanche, a converti un penalty à la 93e minute de la partie disputée sur le terrain d'Al Fateh (2-2). Un but important, qui a permis à Al Nassr de conserver in extremis la tête du championnat avec 34 unités, soit autant qu'Al Shabab, qui s'était imposé la veille contre Damac (2-1).