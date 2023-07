Voici le salaire mirobolant que touchera Messi à Miami

Le copropriétaire de l'Inter Miami, Jorge Mas, n'est pas passé par quatre chemins. L'homme d'affaires américain de 60 ans a dévoilé le salaire que va percevoir le génie argentin dans sa franchise, dans un entretien accordé au journal espagnol « El Pais ». «Entre 50 et 60 millions de dollars (entre 45 et 55 millions d'euros)», a-t-il précisé, alors que son salaire était estimé à 30 millions net au PSG.

Un salaire auquel il faudra ajouter un pourcentage sur la vente de maillots mais aussi des bénéfices sur les droits TV de la MLS, détenus par Apple, et d'autres avantages contractuels. Les négociations auraient débuté il y a plusieurs années. «J'ai été là pendant trois ans. Pendant un an et demi, très intensément. Il y a eu beaucoup de conversations avec Jorge (Messi, son père). J'ai vu que c'était réglé à la fin du mois de mai», a ajouté Jorge Mas.