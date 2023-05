City trip: Voici les 10 meilleures villes d’Europe où voyager

Amsterdam figure dans le classement des 10 meilleures villes européennes réalisé par le cabinet de conseil Resonance Consultancy. Getty Images/iStockphoto

Vous avez envie de prendre l’air pendant le long week-end de l’Ascension, mais vous séchez sur la destination? Pour vous inspirer, voici ci-dessous les dix meilleures villes européennes en 2023, élues par le cabinet de conseil spécialisé dans le tourisme Resonance Consultancy.

Afin d’établir ce classement des meilleures villes où habiter, investir et à visiter en Europe, des critères tels que la facilité de se déplacer à pied, les attractions touristiques, la diversité des expériences à vivre sur place, le taux d’emploi et le type de hashtag sur Instagram ont été pris en compte. Par ailleurs, seules les agglomérations de plus de 500 000 habitants ont été prises en considération.

1. Londres

Extension de certaines lignes de métro, ouvertures de restaurants par des chefs de renom et présence de géants de la tech, tels que TikTok et Instagram, ont catapulté la capitale britannique à la première place du classement.

2. Paris

Le développement de pistes cyclables et la volonté de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de rendre Paris plus verte, place la ville fétiche d’Emily Cooper en deuxième position.

3. Amsterdam

La capitale des Pays-Bas arrive en 3e position grâce à sa vie nocturne et culturelle. Par ailleurs, la volonté de la ville de s’inscrire dans une démarche durable, avec notamment un chantier d’immeubles en construction entièrement en bois, a pesé dans la balance. À noter que dès la mi-mai, la consommation de cannabis sera interdite dans le quartier rouge, afin de réduire les nuisances sonores pour le voisinage et la criminalité.

4. Barcelone

Sa plage de près de cinq kilomètres et ses différents quartiers animés positionnent la capitale catalane en 4e position. Envahie par le tourisme de masse jusqu’à la pandémie de Covid-19, Barcelone a serré la vis depuis sur de nombreux plans, notamment la location d’appartements sur Airbnb, afin de contrôler l’afflux des visiteurs.

Le Parc Güell Getty Images/iStockphoto

5. Zurich

Sécurité et propreté catapultent Zurich à la 5e place du classement. Le maintien des espaces extérieurs des restaurants et des bars, apparus pendant la pandémie, et les nombreuses zones limitées à 30 kilomètres à l’heure ont aussi été applaudis.

6. Madrid

Avec une cinquantaine de restaurants ouverts en 2022, Madrid est une destination de choix pour les gastronomes, selon Resonance Consultancy. Le cabinet de conseil a également pris en compte l’inscription du Buen Retiro et du Paseo del Prado au Patrimoine mondial de l’Unesco, en 2021.

La place Puerta del Sol Getty Images/iStockphoto

7. Berlin

La richesse du patrimoine culturel et de la vie nocturne de la capitale allemande la place en 7e place du classement. L’esprit tolérant de ses habitants a également été salué par le cabinet de conseil.

La porte de Brandebourg Getty Images/iStockphoto

8. Rome

La beauté architecturale de la ville, ses nombreux espaces verts et l’ouverture, ou réouverture, d’une douzaine de musées rien que l’année passée, placent la Ville éternelle, parmi les dix meilleures d’Europe.

La place Navone Getty Images/iStockphoto

9. Bâle

Sa 9e place au classement, Bâle la doit, notamment, à Art Basel, la célèbre foire d’art moderne et contemporain qui aura lieu du 15 au 18 juin prochain. La densité de son réseau de pistes cyclables et ses nombreux espaces verts ont aussi compté.

10. Genève

Genève peut remercier le Rhône et le lac Léman pour sa 10e place au classement. Resonance consultancy loue la facilité d’accès à ces points d’eau et les nombreuses plages et cafés qui les bordent. Le calme et l’ambiance internationale de la Cité de Calvin ont également été récompensés.