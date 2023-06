Classement: Voici les 10 plus belles plages au monde

Presque toujours déserte, la plage de sable blanc comme neige de Lucky Bay s’étend sur plus de cinq kilomètres à côté des eaux turquoise de l’océan austral, sur la côte sud d’Australie-Occidentale.

Vous êtes prêt pour l’été et avez hâte de piquer une tête dans l’eau de mer? Alors le classement des 50 plus belles plages au monde ne fera qu’augmenter votre impatience. À la première place du classement, on retrouve la plage australienne au nom tout trouvé de Lucky Bay (la Baie de la Chance, en français).