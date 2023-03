Étude : Voici les 10 villes les plus décevantes selon leurs touristes

Pexels/Ketut Subiyanto

Il vous est peut-être déjà arrivé de planifier un citytrip et de vous imaginer en train de siroter un délicieux cocktail sur un magnifique rooftop. Sauf que dans la réalité, vous vous êtes retrouvé à boire un verre hors de prix dans un vulgaire bar et à faire la queue pour un petit-déjeuner quelconque.

C’est exactement l’expérience que font chaque année des milliers de touristes, qui expriment désormais librement leur déception sur des plateformes telles que Tripadvisor. Des analystes de données de la société britannique King Casino Bonus ont exploité des dizaines de milliers de commentaires, à partir desquels ils ont établi un classement.

1. Bangkok et son quartier des routards Khao San Road

Bangkok est une ville vibrante et chaotique, pleine de bruit et de vie – probablement trop pour certains. Selon les commentaires en ligne, près de 17% des touristes sont déçus par la capitale de la Thaïlande.

Le quartier des routards de Khao San Road est particulièrement mal coté. Il est qualifié de «bondé», «extrêmement touristique» et «acceptable uniquement si l’on est très jeune et que l’on cherche à faire la fête». La nourriture thaïlandaise des marchés de rue locaux, par ailleurs très appréciée, laisse également un goût amer.

2. Antalya et son parc aquatique Water Planet

De nombreuses familles avec enfants passent des vacances balnéaires classiques dans des complexes hôteliers à Antalya et dans ses environs. Un détour par la ville turque est donc incontournable. Seulement voilà: 16,5% des voyageurs ne sont pas impressionnés du tout par la station balnéaire.

Les évaluations vont de «banale» à «sans attractions notables». Les voyageurs sont particulièrement déçus par le parc aquatique Water Planet, situé en dehors de la ville.

3. Singapour et sa rue commerçante Orchard Road

Au cours des dernières décennies, Singapour est passée d’un village de pêcheurs pour devenir une métropole mondiale. L’État insulaire est particulièrement apprécié des expatriés de toute l’Asie du Sud-Est, qui y travaillent dans les secteurs technologiques et financiers en plein essor.

Et c’est justement là que le bât blesse, selon les touristes: 15,8% décrivent la ville comme un lieu fait pour travailler, mais non pour se divertir. Selon les évaluations, il regorge d’attractions époustouflantes comme le mondialement célèbre hôtel Marina Bay Sands ou les Jardins de la baie, mais cela manque d’âme et de culture. La rue commerçante de luxe Orchard Road déplaît particulièrement.

4. Munich et son musée Allemand

Considérée comme l’une des plus grandes fêtes populaires du monde, la fête de la Bière de Munich attire chaque année plus de cinq millions de visiteurs. Mais à en croire les évaluations, 15,7% d’entre eux rentrent chez eux déçus. Pour autant, l’Oktoberfest n’est que la sixième attraction la plus décevante de la ville.

Une personne sur dix indique que ses attentes par rapport à la fête de la Bière ne correspondaient pas à la réalité. Et le désenchantement est manifestement encore plus grand après une visite au musée Allemand. Reste à savoir s’ils l’ont visité avant ou après être allé à la fête de la Bière.

5. Rimini et son parc d’attractions Fiabilandia

Dans les années 1980 et 1990, Rimini était considérée comme LA destination incontournable en été. Les larges plages de sable sur la côte Adriatique, truffées de bikinis et maillots de bain de toutes les couleurs, attiraient alors les touristes vers cette station balnéaire italienne très prisée.

Aujourd’hui, l’âge d’or semble être révolu, du moins selon les évaluations en ligne. 14,2% des voyageurs se montrent critiques. La ville est «décalée» et «ne répond pas aux attentes». Le parc d’attractions Fiabilandia est particulièrement mal coté.

6. Miami et sa Calle Ocho dans le quartier de Little Havana

À en croire les évaluations et les critiques, la ville la plus surestimée des États-Unis est Miami, en Floride, surtout le quartier de Little Havana, qui a laissé 13,9% de visiteurs sur leur faim.

Selon eux, le quartier est un grand piège à touristes et a largement perdu de son charme. Ils recommandent de surcroît à toute personne en quête de culture hispanique de visiter Cuba plutôt que de se rabattre sur Miami.

7. Bombay et sa plage de Juhu

De même, 13,9% de touristes ont été déçus par la ville indienne de Bombay. La plage de Juhu est loin d’avoir conquis le plus grand nombre. Alors que certains vacanciers se sont dits stressés par l’atmosphère trépidante de la ville, d’autres ont perçu les us et coutumes ainsi que le mode de vie comme trop extrêmes.

8. Londres et son London Eye

À Londres, le London Eye, le palais de Buckingham et Big Ben ont reçu les plus mauvaises évaluations. Ces attractions ne sont plus au goût du jour pour 13,8% des visiteurs de la capitale britannique.

Ils sont d’avis que l’accent devrait plutôt être mis sur la nourriture de rue, les concerts, la vie nocturne et l’art, pour attirer la jeune génération.

9. Paris et son quartier de Montmartre

À Paris, 13,8% des voyageurs ont été particulièrement déçus non pas par la tour Eiffel ou la Joconde, mais par le quartier de Montmartre. Selon les évaluations, un nombre particulièrement élevé de personnes s’y sont senties harcelées et importunées.

10. Tokyo et sa statue de Hachiko au carrefour de Shibuya

Tokyo est un mélange de modernité et de tradition et a quelque chose à offrir à (presque) tout le monde. Pourtant, 13,6% des touristes se disent déçus par la capitale du Japon.

La statue d’Hachiko, un chien de race Akita, célèbre pour sa fidélité à son décédé maître et dont la statue a été érigée devant la gare de Shibuya a particulièrement laissé les touristes de marbre.

Classement des villes les plus décevantes