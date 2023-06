Voici les 4 piscines naturelles les plus spectaculaires d’Europe

La piscine naturelle de Giolo, en Grèce, est également appelée «la larme d’Aphrodite». DISCOVER GREECE

Vous aspirez à un peu de fraîcheur et rêvez de vacances au bord de l’eau ? Nous allons vous présenter quatre piscines naturelles idylliques en Europe qui vous procureront un peu de fraîcheur, en cette période de chaleur estivale.

1. La lagune de Giola sur l’île de Thassos, en Grèce

Les autochtones l’appellent «la larme d’Aphrodite». Cette piscine naturelle se trouve à Giola, sur l’île grecque de Thassos. Selon la légende, le bassin naturel en forme de larme a été créé par le dieu grec Zeus pour sa femme Aphrodite.

Légende ou non, la piscine naturelle de la côte sud de l’île, balayée par les vagues, est d’une beauté à couper le souffle et invite à s’y baigner. D’une profondeur d’environ trois mètres, le bassin d’eau de mer fait 20 mètres de long et 15 mètres de large. L’eau y est sans cesse renouvelée par le flux et le reflux. L’imposant paysage rocheux ainsi que le jeu de couleurs changeant de la mer entre les tons verts et bleus sont particulièrement spectaculaires.

Il faut compter une heure de route pour rejoindre la lagune depuis la ville de Liménas (Thasos). Le village le plus proche, Potos, se trouve à seulement trois kilomètres. Durant les mois d’été, un bus fait également la navette jusqu’à Giola.

2. La grotte de Benagil, sur la côte d’Algarve, au Portugal

La grotte de Benagil se trouve sur la plage du même nom (Praia de Benagil), située entre les villes portugaises d’Albufeira et de Portimão, au cœur du paysage rocheux de la côte d’Algarve. Au fil des siècles, la roche s’est érodée, laissant place à des formations rocheuses aux formes les plus étranges et donnant à la grotte une teinte dorée selon l’orientation du soleil.

Le moyen le plus simple pour atteindre ce lieu caché est par la mer. Lorsque celle-ci est calme, il est possible de rejoindre la grotte à la nage depuis la plage qui se trouve à une centaine de mètres. Louer un paddle ou un canoë sur la plage et faire un détour par cette beauté naturelle est également possible.

3. La Grotte de la Poésie, dans les Pouilles, en Italie

À 30 minutes de route de Lecce, dans la péninsule de Salento, se trouve la pittoresque «Grotta della Poesia», qui fait partie du site archéologique de Roca Vecchia. Située à 30 mètres de la mer, cette piscine naturelle séduit par ses eaux cristallines. Seul bémol: en raison de la fragilité de la roche, la grotte peut certes être visitée, mais la baignade y est actuellement interdite.

Mais qu’importe! Salento et les localités voisines offrent de nombreux autres magnifiques lieux de baignade, notamment la plage de Torre dell’Orso et ses eaux cristallines.

4. La calanque de Sugiton près de Marseille, en France

Les petites criques aux airs de fjords de la calanque de Sugiton se trouvent à une heure de route de Marseille et sont un vrai petit paradis pour déconnecter. Les 20 kilomètres de côtes escarpées peuvent être explorés à pied ou en canoë. Sans oublier de piquer une tête!

Étant donné que les criques se trouvent au cœur d’un parc national et qu’elles sont très prisées en été, il faut réserver au préalable sur le site internet pour y avoir accès. La réservation est gratuite.