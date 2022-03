Aux JPEE : Voici les athlètes qui défendront le Grand-Duché

Le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) a dévoilé hier la liste des 140 sportifs qui représenteront le Grand-Duché aux Jeux des Petits États d'Europe (JPEE) au Monténégro.

Si Sarah De Nutte (tennis de table) ne sera pas du voyage, le Luxembourg pourra compter sur les athlètes Bob Bertemes, Charline Mathias et Charles Grethen, les nageurs Julien Henx et Raphaël Stacchiotti, le volleyeur de Ravenne Kamil Rychlicki ou Eleonora Molinaro (tennis).

En basket, les Américains Clancy Rugg et Bridget Yoerger renforceront les équipes nationales qui pourront compter sur Magaly Meynadier, Nadia Mossong, Julija Vujakovic, Alex Laurent, Thomas Grün, Bob Melcher et un nouveau venu, Xavier-Robert François, 24 ans. Le pivot né a Arlon a un passeport du Luxembourg où il vit. Il a arrêté fin 2018 sa carrière en D1 belge à Mons-Hainaut et jouera pour la Résidence (N2) en 2019/2020.