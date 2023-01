W9: Voici les candidats des «Apprentis aventuriers»

Tournée aux Philippines et présentée par Laurent Maistret, cette nouvelle saison verra s’affronter dix paires d’aventuriers qui rêvent de succéder à Jessica et Thibault, vainqueurs en 2022 . Parmi eux, Hilona et son compagnon Paul-André, les désormais en froid Victoria et Nicolo ou encore Amélie Neten et son meilleur ami Romain.