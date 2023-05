LUXEMBOURG – Les beaux jours arrivent enfin et les rendez-vous chez le coiffeur aussi. Les couleurs et coupes naturelles sont plébiscitées au Grand-Duché.

Au Luxembourg : Voici les coupes et couleurs tendance de ce printemps

Pexels/Illustration

Les beaux jours arrivent enfin au Luxembourg, après s'être fait un peu attendre, l'occasion pour certains de s'offrir un petit rafraîchissement capillaire.

Le naturel

Les tendances de ce printemps/été 2023 sont aux coupes et aux couleurs des plus naturelles. Exit les colorations blond platine et rousses, «la plupart veulent une couleur qui se mélange bien avec la teinte naturelle, quelque chose qui vieillit bien après les différents shampoings», précise Magguy, gérante du salon de coiffure LM, à Luxembourg.

Côté coupes, le coiffé-décoiffé a clairement la cote, «les clients recherchent la coiffure ''saut du lit'', facile à reproduire à la maison. Ils ne veulent plus passer deux heures dans la salle de bains», indique Lara, de chez Igorance, à Bereldange. Le balayage naturel et brushing classique – plus lisse – reviennent en force, à défaut du wavy, beaucoup moins demandé dans les salons.

Plus c'est long, mieux c'est

Si le carré reste un «indémodable», comme celui d'Hailey Bieber, le long est «de mise» pour ce printemps, ajoute Magguy. Toutefois, le dégradé destructuré fait son grand retour, avec des petites touches de pastel pour certaines et de blond chaud pour d'autres. Si vos cheveux sont ondulés, c'est encore mieux, puisque les boucles sont à la pointe de la mode.

Coupe la plus courte pour les hommes

Du côté des hommes, on prend aussi soin de sa chevelure. Le dégradé à blanc ou un peu plus long est en vogue parmi la clientèle masculine. «Beaucoup demandent de ressortir avec les cheveux très courts sur les côtés et bouclés sur le dessus», précise Magguy.

Pexels/Illustration

Des bons produits pour des beaux cheveux