Jeu-concours : Voici les gagnants de notre concours de Noël

Découvrez les visages des gagnants de notre grand concours de Noël, de lundi à vendredi. Une vidéo compilant tous les extraits sera dévoilée vendredi.

Europa-Park -

Mary Faltz fait partie des heureux gagnants de notre grand concours de Noël. Elle remporte un forfait tout compris pour Europa Park, à Rust. La jeune femme et cinq de ses amis bénéficieront de deux jours d'accès au parc et d'une nuit dans l'un des hôtels.

LuxairTours -

Saturn -

Haute-Nendaz -

Cédric et Anaïs pourront partir au ski avec leurs deux enfants, les Alpes suisses n'attendent plus qu'eux! «E gudde Rutsch» comme on dit en luxembourgeois!