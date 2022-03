NBA : Voici les joueurs choisis pour le «All Star Game»

Après les titulaires, les remplaçants du All Star Game 2022 ont été désignés. Les vedettes de la NBA sont (presque) toutes présentes.

Une semaine après les titulaires désignés par le vote des fans, des journalistes et des joueurs, la NBA a dévoilé la liste des remplaçants du «All Star Game», qui rassemblera les meilleurs joueurs de la saison pour un match d'exhibition le 20 février à Cleveland.

À l'Est ont été appelés James Harden (Brooklyn), Zach LaVine (Chicago), Darius Garland (Cleveland), Jimmy Butler (Miami), Khris Middleton (Milwaukee), Jayson Tatum (Boston) et Fred VanVleet (Toronto).

Les remplaçants issus de la conférence Ouest, sont le Français Rudy Gobert (Utah), Luka Doncic (Dallas), Chris Paul (Phoenix), Devin Booker (Phoenix), Karl-Anthony Towns (Minnesota), Donovan Mitchell (Utah) et Draymond Green (Golden State).

Il y a une semaine, dix titulaires ont été désignés: à l'Ouest, LeBron James (Lakers), Stephen Curry (Warriors), Nikola Jokic (Denver), Ja Morant (Memphis) et Andrew Wiggins (Warriors); à l'Est, Kevin Durant (Brooklyn), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Sixers), DeMar DeRozan (Chicago) et Trae Young (Atlanta).

James et Durant ayant été les plus plébiscités, ils ont été désignés capitaines et choisiront leurs coéquipiers jeudi prochain indépendamment de la conférence dont ils sont issus.

À signaler l'absence d'habitués de l’événement pour méforme ou blessures à répétition. Parmi eux, Russel Westbrook (Lakers), Anthony Davis (Lakers) ou encore Paul George (Clippers). Privé des matches à domicile car non vacciné, Kyrie Irving (Brooklyn) ne fait pas non plus partie de la liste. Le jeune LaMelo Ball, excellent avec les Hornets, peut espérer être repêché.

«KD» soignant une entorse à un genou, devrait en effet déclarer forfait. Ce qu'a d'ores et déjà fait Green, blessé au dos, sur TNT, où était dévoilée la liste. Il incombera à Adam Silver, patron de la ligue, de désigner leurs remplaçants.