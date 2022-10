Voici les meilleures destinations pour végétariens et végétaliens

Végétariens et végétaliens n’ont pas toujours la vie facile en vacances. Un classement des meilleures – et des pires – destinations de voyage a été établi.

Il n’est pas toujours facile de s’alimenter de manière végétarienne ou végétalienne lorsqu’on voyage. Un classement met en lumière les meilleures destinations pour une alimentation sans viande. Pexels/Adrienn

Si vous êtes végétarien ou végétalien et qu’il vous est déjà arrivé d’aller au lit avec l’estomac qui crie famine en vacances, le Vegan Travel Index vous sera d’une aide précieuse pour organiser votre prochaine escapade. 37 pays ont été passés au crible pour établir un classement des meilleures et des pires destinations de 2022 pour végétariens et végétaliens. Le Luxembourg ne figure pas dans cette liste.

Nombre de restos végétariens par million de touristes

Pour établir le classement, sept facteurs jugés tantôt positifs, tantôt négatifs, ont été pris en compte. Parmi les facteurs positifs, on trouve le nombre de kilos de fruits, de légumes et de légumineuses consommés chaque année par personne, le pourcentage de la population se nourrissant de manière végétarienne ou végétalienne et le nombre de restaurants végétaliens et végétariens par million de touristes par an.

La quantité de poisson, de viande et de fruits de mer consommée par personne et par an est considérée comme négative. Pour ce faire, l’étude se base, entre autres, sur les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

1re place: l’Inde

Dahl de lentilles corail, samosas, currys végétariens, pain naan etc.: la cuisine indienne est riche en plats végétariens. Pexels/Chan Walrus

L’Inde est le pays qui compte le plus grand nombre de végétariens au monde. Selon les statistiques du pays, environ un quart de la population ne mange pas de protéine animale. Ce pourcentage élevé, la faible offre de viande et la grande disponibilité de légumineuses fait que l’Inde se place en tête du podium. Les végétaliens doivent néanmoins savoir que même si de nombreux plats sont végétariens, ils contiennent souvent du lactose.

2e place: le Brésil

Le feijoada, un plat très populaire au Brésil, peut parfaitement être préparé sans viande. Pexels/Dayvison de Oliveira Silva

Bien que les Brésiliens consomment fréquemment de grandes quantités de viande et relativement peu de légumes, le pays a une très forte densité de restaurants végétaliens et végétariens, ce qui propulse le Brésil à la deuxième place du classement.

3e place: le Mexique

Au Mexique, de nombreux plats sont à base de maïs et de légumineuses. L’offre importante de fruits et de légumes fait également de ce pays une destination attractive pour les végétariens et végétaliens. Pexels/Roman Odintsov

Bien qu’il n’y ait que peu de restaurants 100% végétariens ou végétaliens au Mexique par rapport au nombre de touristes, le pays parvient à se hisser à la troisième place du classement. Cela s’explique par la forte consommation de fruits et de légumineuses ainsi que par la diversité de la cuisine mexicaine.

4e place: le Vietnam

Au Vietnam, on ne mange pas beaucoup de viande. Les bouddhistes sont souvent végétariens. Pexels/Duong Nhân

Le Vietnam dispose d’une grande variété de légumes et de légumineuses et la consommation de viande y est très faible. En raison de l’importante communauté bouddhiste, dont beaucoup sont végétariens, les voyageurs ont souvent accès à une cuisine locale végétarienne.

5e place: la Chine

Le fait que de nombreux Chinois mangent de la viande est compensé par la diversité des plats. Pexels/Engin Akyurt

La Chine ne convainc pas forcément par une forte proportion de végétariens, mais la diversité de sa cuisine a néanmoins une grande influence sur le classement. Rares sont les pays où la consommation de fruits et de légumes par personne est aussi importante qu’en Chine.

Ces pays n’ont pas une bonne offre végétarienne

Même si l’alimentation végétarienne et végétalienne a pris de l’ampleur ces dernières années, ce n’est pas (encore) le cas partout. Les pays nordiques comme la Lettonie, le Danemark et la Lituanie occupent les dernières places du classement.

Moules, fruits de mer et poisson tirent les pays nordiques, mais aussi la France et la Corée du Sud vers le bas du classement. Pexels/Julia Khalimova