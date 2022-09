Au Luxembourg: Voici les nouveaux trains CFL qui vous accueilleront bientôt

Cette nouvelle automotrice visera à remplacer celles actuellement utilisées et qui datent des années 1990. Elle offrira plus de places assises et permettra ainsi d’augmenter, d’ici 2025, l'offre de places assises de presque 50% au Luxembourg. «Surtout durant les heures de pointe», glisse Marc Wengler, Directeur Général du Groupe CFL. Le nouveau matériel sera équipé de WiFi, d’éclairage LED, de prises d'alimentation électrique et via USB.