Football - Ligue Europa : Voici les possibles adversaires du F91

MONACO - Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa se déroule ce vendredi à 13h. Avec, pour la première fois, un club luxembourgeois.

Comme seulement une équipe ayant un coefficient UEFA inférieur à celui de Dudelange, le F91 sera dans le chapeau 4. Ce qui signifie que les Luxembourgeois ne rencontreront que des adversaires très costauds. Parmi eux, certains sont de classe européenne. Dans le chapeau 1, le F91 pourrait ainsi tirer Chelsea et Arsenal, deux des favoris de la compétition. Ou alors Séville, le Bayer Leverkusen et la Lazio de Rome qui seraient également de beaux défis pour Dave Turpel et les siens.