Espace: Voici les quatre astronautes qui iront autour de la Lune en 2024

Ils seront les premiers êtres humains à voyager jusqu’à la Lune, sans y atterrir, depuis la dernière mission Apollo, en 1972. Les Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Hammock Koch, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen, l’équipage d’Artemis 2, ont été présentés à la presse depuis le centre de la Nasa à Houston, au Texas. Le commandant de la mission, Reid Wiseman, ainsi que ses deux compatriotes ont déjà volé dans l’espace, tandis qu’il s’agira d’une première pour Jeremy Hansen. Les quatre ont été félicités lors d’un appel dimanche par le président Joe Biden, a fait savoir la Maison Blanche.

Avec la présence dans l’équipe de l’Afro-Américain Victor Glover et de Christina Hammock Koch, la Nasa prend de l’avance sur sa promesse d’envoyer, pour la mission suivante qui doit atterrir sur le sol lunaire, la première femme et la première personne de couleur sur la Lune, quand le programme Apollo y avait emmené 12 hommes, tous blancs.

Lancement pour novembre 2024

L’agence spatiale américaine entend ainsi signer à terme le retour des humains sur l’astre et l’établissement d’une présence lunaire durable, par la construction d’une base sur la surface de la Lune et d’une station spatiale en orbite autour d’elle. Apprendre à vivre sur la Lune doit permettre de tester toutes les technologies nécessaires à un voyage encore plus complexe: l’envoi d’un équipage vers Mars. Le lancement d’Artémis 2 est pour l’instant prévu en novembre 2024. La mission doit durer une dizaine de jours.