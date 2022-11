Star Academy: Quels sont les candidats qualifiés pour la finale?

Plus qu’une semaine avant de connaître le nom du vainqueur de la saison 10 de la «Star Academy». Samedi 19 novembre 2022, ils étaient encore cinq à pourvoir rêver de rejoindre Louis, directement qualifié pour ses professeurs pour la finale du télécrochet: Léa, Chris, Enola, Tiana et Anisha.

Au terme d’une soirée durant laquelle les élèves se sont produits avec Marc Lavoine, Vianney, Claudio Capéo, Patrick Bruel et Clara Luciani et ont présenté une comédie musicale retraçant leurs parcours dans l’émission, seuls trois d’entre eux ont été sauvés par les téléspectateurs. Il s’agit de Léa, Anisha et Enola.