Streaming: Voici les séries Netflix les plus commentées sur Twitter

C’est«Stranger Things», avec Millie Bobby Brown, qui a généré le plus de tweets entre le 1er janvier et le 23 août 2022.

On le sait, les séries proposées par Netflix font beaucoup parler d’elles sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter. Selon la plateforme de veille Visibrain, le service de streaming et ses différentes productions ont fait l’objet de 64,3 millions de tweets entre le 1er janvier et le 23 août, loin devant Disney+ et autres Prime Video.