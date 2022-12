Google: Voici les termes les plus recherchés au Luxembourg

AFP

Comme à son habitude en fin d’année, Google a livré mercredi son Google Year in Search, à savoir sa rétrospective annuelle des tendances de recherche des internautes pour chaque pays. Malheureusement, le Luxembourg n'est pas répertorié dans ce classement, raison pour laquelle nous avons utilisé l'outil «Google Trends» et voici les résultats.

La recherche qui a explosé en 2022 au Luxembourg est la même qu'au niveau mondial: «Wordle» a tout balayé sur son passage. Ce petit jeu de lettres en ligne gratuit est devenu un véritable phénomène sur toute la surface du globe et a même sauvé une octogénaire d'une prise d'otages (sa fille s'est inquiétée qu'elle ne lui envoie pas son résultat comme tous les jours, ndlr). Vient ensuite LE rendez-vous de l'année au Luxembourg: «Schueberfouer 2022» pointe à la 2e place, devant «Ukraine», 3e. Le Mondial de foot truste les quatre places suivantes sous différentes formes (Worldcup, mundial, Coupe du monde, WM...). AU 9e rang, «essence», ce qui est logique dans le contexte de la flambée des prix.

À noter que ces termes sont ceux qui ont connu la plus grosse progression depuis le début de l'année. À différencier des termes les plus recherchés qui sont plus classiquement au Grand-Duché: Luxembourg, Google (quel intérêt de rechercher Google dans Google?), translate puis restaurant.

Elizabeth, Johnny, Will et Vladimir

Dans la catégorie actualités, au niveau mondial, c'est l'Ukraine qui arrive en tête, devant le décès de la reine Elizabeth et les résultats des élections (américaines, on suppose), devant les résultats du Powerball (loterie américaine) et la variole du singe. Côté people, Will Smith (et sa gifle) est coincé en sandwich entre Johnny Depp (1er) et Amber Heard (3e). Vladimir Poutine (4e) devance Chris Rock (5e).