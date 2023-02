Enquête : Voici l’heure la plus stressante de la journée, selon une étude

Vous détestez le matin? Vous n’êtes pas seul(e)! Une étude révèle que le début de matinée est la période la plus difficile de la journée.

C’est une étude qui vaut ce qu’elle vaut puisqu’elle a été commandée par Rescue Remedy (une entreprise de compléments alimentaires spécialisée dans le stress et le sommeil). Mais beaucoup se retrouveront sans doute dans ses résultats. En effet, elle arrive à la conclusion que l’heure la plus stressante de la journée d’un adulte est 7h23, relève le New York Post.

L’enquête a été menée par l’agence internationale d’études de marché OnePoll auprès de 2000 Britanniques qui ont été priés d’expliquer quels moments de la journée provoquaient le plus de stress et pourquoi. Mais si l’apogée du stress est à 7h23, le premier moment chaud intervient plus tard, en moyenne à 8h18, selon l’étude. En outre, elle remarque une différence entre les sexes: le premier événement pénible survient à 7h50 pour les femmes, contre 8h43 pour les hommes.

Nuits blanches et matins difficiles

«Nous savons qu’une mauvaise nuit de sommeil peut neutraliser toute la journée, et que les journées difficiles se traduisent souvent par des nuits blanches, il n’est donc pas étonnant que les matins soient le théâtre des premiers drames», relève Zuzana Bustikova, porte-parole de Rescue Remedy. L’étude confirme d’ailleurs que la fatigue (46%), une nuit de sommeil interrompue (36%) et une journée de travail chargée (33%) figurent parmi les principales causes de ces drames du quotidien.

Quant à ce qui déclenche le stress (et la mauvaise humeur bien souvent!), les facteurs sont multiples. À savoir: être coincé dans les embouteillages; renverser du dentifrice ou du café sur un vêtement; faire tomber et briser un objet par accident; se réveiller en retard; ou encore faire tomber quelque chose sur le tapis. «Souvent, lorsqu’on pense aux moments de stress intense, on imagine quelque chose d’énorme, mais la recherche montre l’impact que peuvent avoir de petits tracas sur notre humeur du jour».

