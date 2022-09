Football belge : Voici l’hymne des Diables rouges pour le Mondial au Qatar

La Fédération royale belge de football a dévoilé lundi le morceau qui portera l’équipe nationale et ses supporters à l’occasion de la prochaine Coupe du monde.

C’est la chanson «Warrior» d’Oscar and the Wolf qui a été choisie. «Dès que la maison de disques Universal Music Belgium et notre fédération ont entendu cette chanson, la choisir comme hymne officiel pour la Coupe du Monde 2022 paraissait évident», a indiqué la Fédération dans un communiqué.