Voici le nouveau gouvernement du Luxembourg

Thill et Obertin en surprises

Enfin, pour compléter son «équipe» de sept ministres dans un exécutif qui en réunira quinze, le parti libéral aurait, selon nos informations, opté pour deux surprises. Eric Thill devrait intégrer l’équipe gouvernementale comme ministre de la Culture. Quatrième au DP (pour deux élus) dans le Nord le 8 octobre, il est bien connu dans le monde politique. En novembre 2019, il est devenu bourgmestre de Schieren, à l’époque le plus jeune de toute l’histoire du pays. Il a été réélu en juin. Par ailleurs la médecin Nathalie Obertin, 11e sur la liste DP du centre, entrera aussi dans l’exécutif comme ministre de la Digitalisation et de la Recherche.

Bettel, ministre des Affaires étrangères

Trois des noms retenus n’ont pas été élus aux législatives du 8 octobre. Le poste de vice-Premier ministre est acquis pour Xavier Bettel, également ministre des Affaires étrangères et chargé du Commerce extérieur. Le CSV devrait occuper huit postes ministériels, dont celui de Luc Frieden: Martine Hansen (Agriculture et protection des consommateurs), Léon Gloden (Intérieur et police), Gilles Roth (Finances), Elisabeth Margue (Justice), Serge Wilmes (Environnement) et Georges Mischo (Travail/Sport). La conseillère d’État Martine Deprez devrait devenir ministre de la Santé.