Voici peut-être le carton rouge le plus stupide de la saison

Certains cartons rouges sont plus mérités que d'autres dans le football. Certains sont aussi plus stupides que d'autres. Dans ce domaine, l'attaquant de Cardiff, Callum Robinson, s'est particulièrement distingué. Lors de la rencontre de Championship (D2 anglaise) opposant son club à Swansea, l'international irlandais n'a rien trouvé de mieux à faire que de jeter volontairement le ballon au visage de son adversaire.

L'arbitre n'a pas hésité une seconde et a décidé d'expulser le fautif. On jouait à peine depuis sept minutes dans cette rencontre comptant pour la 17e journée de Championship. Une expulsion lourde de conséquences pour les visiteurs de Cardiff, qui se sont finalement inclinés 2-0 sur la pelouse de Swansea, et qui végètent toujours dans le bas de tableau du championnat.