Adieu le duckface: Voici pourquoi elles font la «tronche»

Regard absent et air blasé: le deadface, ici chez l’actrice Sydney Sweeney, est omniprésent sur les réseaux sociaux. Instagram/Sydney Sweeney

Joues aspirées et bouches en cœur: les Kardashian ont popularisé le duckface (visage de canard, en anglais). Depuis 2015, la tendance des selfies s’est propagée de manière fulgurante sur la Toile. Et un duckface réussi, c’est un selfie qui combine à la fois un côté sexy et rigolo.

La mort du duckface

Néanmoins, une nouvelle génération de fans de selfies se distancie désormais de cette façon de prendre la pose. Aujourd’hui, une photo cool, c’est une photo sur laquelle les lèvres sont gonflées, les yeux écarquillés et sans expression. Et cela, dans un but précis.

Contrairement au duckface, le deadface doit avoir l’air nettement plus sérieux, suggérant une certaine indépendance. Il impose une certaine distance et suggère l’ennui. Le message? «Je m’en fous, j’ai l’esprit ailleurs de toute façon». Billie Eilish est l’une des reines du deadface comme le montre le selfie ci-dessous:

Pourquoi les femmes veulent-elles avoir l’air distant?

Cette tendance serait devenue populaire, car de plus en plus de femmes féministes choisissent de prendre des selfies en rejetant l’idée qu’ils doivent être joyeux ou un moyen de flirter, explique la psychothérapeute Barbara Santini, au magazine en ligne Femail. Il s’agit là de féminisme dissociatif, un mouvement apparu en 2019, après que de nombreuses femmes, issues de la culture populaire, ont choisi de parler de leurs problèmes avec sarcasme plutôt qu’au premier degré.

Selon l’experte, ces femmes aspirent souvent à une apparence naturelle, voire grunge, bien que cela leur prenne beaucoup de temps. Par ailleurs, un pan du féminisme dissociatif consisterait à renforcer sa confiance en soi grâce aux selfies. Cette attitude distante pourrait également être due à la montée d’un look soft grunge, qui rappelle l’esthétique des Tumblr Girl. Le look grunge est également célébré dans des séries télé à la renommée mondiale comme «Euphoria».