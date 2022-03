Au Luxembourg : Voici pourquoi et comment nous conservons des arbres en bord de route

LUXEMBOURG – Deux associations dénoncent la plantation de jeunes arbres près de la route. Le ministère de la Mobilité les a entendues.

L'Association nationale des victimes de la route (AVR) et la Sécurité routière se sont fendues d'une lettre aux ministres de la Mobilité et de l'Environnement, suite à un accident mortel dû à une collision avec un arbre qui a eu lieu dimanche . Les associations sont révoltées car «de jeunes arbres ont été plantés le long de la route, sans sécurité», indique Paul Hammelmann, président de la Sécurité routière.

«L'AVR et la Sécurité routière ont raison dans leur raisonnement», indique Dany Frank, porte-parole du ministère de la Mobilité. Mais les allées d'arbres sont importantes pour le «guidage optique et de la perception, l'abaissement de la vitesse et incitent à la prudence. Le ministre Bausch insiste à ce que sur toutes les routes nouvellement construites, ces arbres soient plantés soit à une distance définie de la chaussée, soit protégées par des glissières», rapporte-t-elle.

Les Ponts et Chaussées chargés de dresser un état des lieux des arbres dangereux et de procéder à leur sécurisation indique que sur les 45 403 arbres du pays en 2019, 400 étaient malades et très dangereux. Sur 141 arbres isolés identifiés, 116 sont dangereux et pas protégés, sept sont protégés et 18 ont été déplacés. Par ailleurs, 20 zones dangereuses ont été identifiées, dont quinze ont été ou sont en train d'être sécurisées. Depuis 2019, 25 km de glissières de sécurité ont été installées.