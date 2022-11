Football : Voici pourquoi la France n'a presque aucune chance de gagner le Mondial

Plus qu'un défi ultime, remporter deux titres mondiaux d'affilée relève presque du miracle, à en croire les statistiques récentes. Les trois derniers champions du monde peuvent en témoigner: tous ont été éliminés dès la phase de groupes au moment de défendre leur couronne. En 2018, l'Allemagne sombre au dernier match contre la Corée du Sud (2-0), quittant le Mondial russe après une défaite inaugurale face au Mexique (1-0) et un succès inespéré contre la Suède (2-1).

60 ans de mauvais sort

Pour s'éviter ce malheur, y a-t-il une recette miracle? Un dosage minutieux entre champions en titre et jeunes loups? «Si la question est de savoir s'il vaut mieux rappeler 6,7, 9 ou 15 champions du monde quatre ans après, je ne fais pas en fonction de ces critères. Certains en ont pris 15 et ça n'a pas marché, d'autres en ont pris 9 et ça n'a pas marché non plus», a souri Deschamps.