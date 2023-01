«Junk sleep» : Voici pourquoi vous êtes fatigué(e), alors que vous dormez suffisamment

Vous venez de dormir huit heures et ne vous sentez pas reposé(e) pour autant? Il y a de fortes chances pour qu’il s’agisse d’un problème de «junk sleep» – autrement dit de qualité du sommeil.

Vous avez vos heures de sommeil, mais vous êtes toujours fatigué(e)? Et si c’était dû au «junk sleep»? Pexels/Cottonbro

Le réveil sonne, vous appuyez à répétition sur le bouton snooze, avant de vous lever, complètement épuisé. Un état qui ne vous quittera plus de la journée: vous êtes incroyablement fatigué(e) et vous avez l'impression de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Et ce, bien que vous ayez le nombre d’heures de sommeil recommandé par les spécialistes, qui est de sept à neuf heures.

Souvent, les personnes concernées par le «junk sleep» sont non seulement fatiguées, mais sont sujettes à des troubles de la mémoire, à des angoisses et sont plus irritables. Pexels/cottonbro studio

Si tel est le cas, il se pourrait que vous souffriez de «junk sleep» qui est au sommeil ce que la «junk food» (la malbouffe) est à la nourriture, à savoir un problème de qualité. Le junk sleep ne permet pas de récupérer et fait qu’au réveil, on est tout sauf reposé(e).

Après de telles nuits, la personne se sent non seulement fatiguée, mais est également sujette à des angoisses et à des troubles de la mémoire. Elle est plus irritable et présente des problèmes de concentration. Si une personne dort mal sur une période prolongée, elle risque de tomber plus souvent malade, de présenter des troubles de la digestion ou aura tendance à souffrir d’obésité.

Si vous avez régulièrement l’impression d’avoir à peine fermé l’œil de la nuit et que vous souffrez de junk sleep, les conseils qui suivent pourront éventuellement vous aider.

Un environnement calme

Le junk sleep peut, entre autres, être dû à des réveils nocturnes fréquents. Bien que l’on n’en ait pas forcément conscience, ces micro-réveils peuvent entraver la qualité du sommeil. C’est pourquoi il convient d’éloigner les sources de lumière nocives, de porter un masque pour les yeux ou d’installer éventuellement des rideaux opaques. Il est également conseillé de vérifier la température de la pièce, qui ne doit être ni trop basse, ni trop élevée. Dormir avec des bouchons d’oreille peut également être une solution et, si vous avez un(e) partenaire qui ronfle, il faudra, si nécessaire le/la faire dormir dans une autre pièce.

Partager son lit avec une personne qui ronfle ou a un sommeil agité entrave la qualité du sommeil. Unsplash/Vladislav Muslakov

Une bonne hygiène du sommeil

On ne le répétera jamais assez: un bon sommeil se prépare bien avant l’endormissement. Se coucher à heures régulières, renoncer aux activités ultra stimulantes environ deux heures avant le coucher (y compris aux écrans et même lessentiel.lu) et mettre idéalement son téléphone portable de côté prépare le corps au sommeil. Pour faciliter l’endormissement et vous assurer une nuit paisible, il vaut mieux lire un livre, boire une tisane relaxante, écouter de la musique ou faire une séance de méditation au lit.

Rester des heures sur un écran avant d’aller dormir peut fortement entraver la qualité du sommeil et fait que l’on se sent toujours fatigué au réveil. Pexels/Ron Lach

Réduire sa consommation de boissons énergisantes, de café et d’alcool

Les grands consommateurs de boissons énergisantes et de café ont tendance à avoir un sommeil de moins bonne qualité. Il en va de même pour l’alcool: un petit verre le soir peut a priori sembler favoriser l’endormissement. Mais il est prouvé que l’alcool détériore la qualité du sommeil et est responsable du manque d’énergie au réveil, malgré un nombre d’heures de sommeil suffisant.

Analyser ses rêves

Faire des rêves mouvementés ou des cauchemars peut perturber le sommeil réparateur. Dans ce cas, il peut s’avérer utile de tenir un journal de rêves, d’observer si ces derniers sont récurrents et d’en analyser l’éventuelle signification.

Les mauvais rêves ou les cauchemars peuvent être responsables d’une mauvaise qualité de sommeil. Unsplash/Nong V

Il est conseillé à la personne en proie à une mauvaise qualité de sommeil sur une période prolongée, de consulter un spécialiste. Car, dans certains cas, elle peut également être due à des pathologies telles que l’hypertension, les troubles cardiovasculaires ou la dépression.

