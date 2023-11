Voici quand changer d’oreiller de toute urgence

Si votre oreiller est vieux et jauni, mieux vaut le jeter.

Publiée le 21 octobre sur X, une photo vue 4,6 millions de fois est devenue virale. La raison? Un oreiller jauni dont le piteux état a provoqué une dispute entre l’internaute responsable de la publication et sa petite amie. Aujourd’hui, deux camps s’affrontent dans les commentaires: ceux qui n’ont aucun problème à dormir sur un vieux coussin sale et les autres que le simple fait d’y penser rebute.

Que risque-t-on vraiment à dormir sur un oreiller jauni? Et d’où vient cette couleur peu ragoûtante?

Pourquoi l’oreiller devient jaune

Interrogée par le HuffPost, l’allergologue Neeta Odgen explique les raisons de cette coloration. «Les résidus de sueur, de salive, d’huiles, de produits cosmétiques et de cheveux mouillés y contribuent», dit-elle. Il n’y a pas grand-chose à faire pour remédier aux deux premiers points. Transpirer pendant la nuit est normal et important pour la régulation de la température corporelle. Par contre, il convient de laisser aux produits capillaires et à ceux pour la peau le temps d’agir avant de se coucher. Quant aux cheveux mouillés, ils sont à proscrire au lit.