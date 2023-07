Voici quelques astuces pour mieux dormir par fortes chaleurs

Du froid

Mains et pieds à l’air libre

«Nous évacuons une grande partie de la chaleur de notre corps par les mains et les pieds. Il est par conséquent conseillé de les laisser, dans la mesure du possible, à l’air libre pendant que vous dormez».

Faire du sport le matin

«Prévoyez de pratiquer votre sport tôt le matin, quand il fait encore un peu plus frais. Cela permet non seulement de démarrer la journée en pleine forme, mais aussi d’absorber un maximum de luminosité dès l’aube. Ainsi, vous serez plus fatigué le soir et aurez moins de mal à vous endormir, malgré la chaleur. Si vous n’avez pas le temps de faire du sport au réveil, vous pouvez faire des séances de yoga ou de stretching pour vous détendre en fin de journée».